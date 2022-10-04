В ООН заявили, что не могут отправить группу в Еленовку без гарантий безопасности

ООН не может отправить группу экспертов по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке без гарантий безопасности для сотрудников, заявил официальный представитель Генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы не можем послать какую-либо группу без получения всех гарантий безопасности, решения логистических вопросов. Пока это не будет сделано, мы не можем их послать», — цитирует его РИА Новости.

В конце июля ВСУ обстреляли изолятор с пленными украинскими военными с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ДНР, в результате удара погибли 53 человека.

Как отметили в Минобороны, целью обстрела была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен.