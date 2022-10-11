Песков: страны Запада предпочитают игнорировать преступления киевского режима

США и другие страны Запада продолжают обвинять Россию и игнорировать преступления киевского режима, в том числе против людей, которые живут на территориях, уже ставших российскими.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они дальше намерены во всём обвинять, осуждать Россию, никоим образом не замечать преступления киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью Российской Федерации», — отметил представитель Кремля.

Все эти преступления страны Запада предпочитают не замечать, подчеркнул представитель Кремля.

Глава СК России ранее поручил возбудить дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска.

Это случилось после того, как бывший командир террористической организации «Азов»* опубликовал в соцсетях видео с телами убитых мирных жителей со связанными руками.

Также глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в международные организации из-за событий в Купянске.

По мнению экс-офицера разведки США Скотта Риттера, киевские власти проводили геноцид русскоязычного населения Украины.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.