Узнать больше

Песков: страны Запада предпочитают игнорировать преступления киевского режима

Короткая ссылка
США и другие страны Запада продолжают обвинять Россию и игнорировать преступления киевского режима, в том числе против людей, которые живут на территориях, уже ставших российскими.
Песков: страны Запада предпочитают игнорировать преступления киевского режима
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они дальше намерены во всём обвинять, осуждать Россию, никоим образом не замечать преступления киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью Российской Федерации», — отметил представитель Кремля.

Все эти преступления страны Запада предпочитают не замечать, подчеркнул представитель Кремля.

Глава СК России ранее поручил возбудить дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска.

Это случилось после того, как бывший командир террористической организации «Азов»* опубликовал в соцсетях видео с телами убитых мирных жителей со связанными руками.

Также глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в международные организации из-за событий в Купянске.

По мнению экс-офицера разведки США Скотта Риттера, киевские власти проводили геноцид русскоязычного населения Украины.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить