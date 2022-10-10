Глава СПЧ Фадеев обратился в международные организации из-за событий в Купянске

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в международные организации из-за событий в Купянске.

Обращения направлены в Совет Европы, Верховному комиссару ООН по правам человека, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европейский совет и Европарламент.

«Призываем вас и международное сообщество со всей серьёзностью отнестись к представленной информации и добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений», — говорится в письме Фадеева.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска.

По данным следствия, экс-командир «Азова»* Максим Жорин опубликовал в соцсетях видео, на котором видны тела убитых мирных жителей со связанными руками.

Ведомство установит обстоятельства гибели мирных граждан и выявит лиц, причастных к их пыткам и убийствам.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.