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Глава СПЧ Фадеев обратился в международные организации из-за событий в Купянске

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Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в международные организации из-за событий в Купянске.
Глава СПЧ Фадеев обратился в международные организации из-за событий в Купянске
  • РИА Новости

Обращения направлены в Совет Европы, Верховному комиссару ООН по правам человека, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европейский совет и Европарламент.

«Призываем вас и международное сообщество со всей серьёзностью отнестись к представленной информации и добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений», — говорится в письме Фадеева.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска.

По данным следствия, экс-командир «Азова»* Максим Жорин опубликовал в соцсетях видео, на котором видны тела убитых мирных жителей со связанными руками.

Ведомство установит обстоятельства гибели мирных граждан и выявит лиц, причастных к их пыткам и убийствам.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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