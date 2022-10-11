Экс-разведчик США Риттер обвинил киевские власти в геноциде русскоязычного населения страны
«Это геноцид против русского населения», — цитирует Риттера РИА Новости.
По его словам, начало было положено после свержения в 2014 году законно избранного президента Украины Виктора Януковича, которого заменили на придерживающееся правых взглядов и проповедующее идеологию Степана Бандеры правительство.
Риттер напомнил, что украинские власти на протяжении долгого времени вводили запреты «против всего российского», а также принимали запрещающие русский язык и культуру законы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выбор населения освобождённых территорий в ходе референдумов спасёт миллионы людей от геноцида.