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Экс-разведчик США Риттер обвинил киевские власти в геноциде русскоязычного населения страны

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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что киевские власти проводили геноцид русскоязычного населения Украины.

«Это геноцид против русского населения», — цитирует Риттера РИА Новости.

По его словам, начало было положено после свержения в 2014 году законно избранного президента Украины Виктора Януковича, которого заменили на придерживающееся правых взглядов и проповедующее идеологию Степана Бандеры правительство.

Риттер напомнил, что украинские власти на протяжении долгого времени вводили запреты «против всего российского», а также принимали запрещающие русский язык и культуру законы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выбор населения освобождённых территорий в ходе референдумов спасёт миллионы людей от геноцида.

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