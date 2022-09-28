Володин: выбор в ходе референдумов спасёт миллионы людей от геноцида

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал итоги голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России.

РИА Новости