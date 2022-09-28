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Володин: выбор в ходе референдумов спасёт миллионы людей от геноцида

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал итоги голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, где подавляющее большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России.
Володин: выбор в ходе референдумов спасёт миллионы людей от геноцида
  • РИА Новости

«Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Даёт возможность нам вместе строить планы на будущее», — написал он в Telegram-канале.

Ранее были опубликованы первые итоги референдумов

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион больше не является частью Украины.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что решением большинства жителей регион де-факто вышел из состава Украины.

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