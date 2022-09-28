Володин: выбор в ходе референдумов спасёт миллионы людей от геноцида
- РИА Новости
«Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Даёт возможность нам вместе строить планы на будущее», — написал он в Telegram-канале.
Ранее были опубликованы первые итоги референдумов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион больше не является частью Украины.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что решением большинства жителей регион де-факто вышел из состава Украины.