Рогов заявил, что Запорожская область возвращается домой
- РИА Новости
«Подведены официальные итоги референдума. Запорожская область больше не является частью Украины и официально вышла из её состава», — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, это решение окончательное и необратимое.
«Мы возвращаемся домой, в Россию», — отметил он.
Ранее сообщалось, что около 98% граждан ЛНР и ДНР, принявших участие в референдумах в России, выступили за вхождение в состав Российской Федерации.
Также вхождение Херсонской области в состав России поддержали на референдуме 87,05% голосующих.