Рогов заявил, что Запорожская область возвращается домой

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион больше не является частью Украины.

«Подведены официальные итоги референдума. Запорожская область больше не является частью Украины и официально вышла из её состава», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, это решение окончательное и необратимое.

«Мы возвращаемся домой, в Россию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что около 98% граждан ЛНР и ДНР, принявших участие в референдумах в России, выступили за вхождение в состав Российской Федерации.

Также вхождение Херсонской области в состав России поддержали на референдуме 87,05% голосующих.