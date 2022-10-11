Володин: Зеленский встал в один ряд с бен Ладеном и другими террористами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встал в один ряд с экс-главарём террористической организации «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном и другими террористами.

Об этом Володин заявил в своём Telegram-канале.

«Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами», — написал он.

По его словам, западные политики, которые поддерживают режим Зеленского, спонсируют терроризм.

«С террористами не договариваются», — заключил спикер Госдумы, отмечая, что это известное всем в мире правило.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что будущие действия Москвы должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, угрожающего России.

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что киевские власти проводили геноцид русскоязычного населения Украины.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.