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В офисе Генсека ООН назвали взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта.
В офисе Генсека ООН назвали взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта
  • AP

Агентство РИА Новости спросило Дюжаррика, почему генсек всемирной организации Антониу Гутерреш не отреагировал на ЧП в Крыму.

«То, что мы видели на выходных, в последние дни — это и есть эскалация. Что неприемлемо», — заявил представитель генсека.

Ранее Дюжаррик назвал удары по объектам инфраструктуры на Украине эскалацией конфликта.

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.

9 октября Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва грузовика на Крымском мосту были спецслужбы Украины.

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