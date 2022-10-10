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Генсек НАТО осудил ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине. 
Генсек НАТО осудил ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Twitter по итогам разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 

Также Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.

9 октября Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

5 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

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