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Боррель пообещал Киеву дополнительную военную поддержку

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Киеву дополнительную военную поддержку. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.
Боррель пообещал Киеву дополнительную военную поддержку
  • Gettyimages.ru

Он заявил, что осуждает обстрелы территории Украины со стороны российских войск. Также Боррель добавил, что в ЕС поддерживают Украину.

«Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе», — заявил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели срочные консультации после обстрелов Киева и других городов Украины.

Также Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.

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