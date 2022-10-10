Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Киеву дополнительную военную поддержку. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Он заявил, что осуждает обстрелы территории Украины со стороны российских войск. Также Боррель добавил, что в ЕС поддерживают Украину.

«Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе», — заявил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели срочные консультации после обстрелов Киева и других городов Украины.

Также Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.

Министерство обороны России сообщило, что российские Вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.