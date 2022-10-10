Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.

«Договорились с канцлером председательствующей в G7 Германии Шольцем о срочном заседании группы», — написал он в своём Twitter.

По словам Зеленского, он планирует выступить в ходе этого заседания.

Также он заявил, что обсудил с Шольцем возможность усиления давления на Москву и помощь в восстановлении украинской инфраструктуры.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявления украинского президента Владимира Зеленского о «прилётах по Киеву и другим городам».

Он посоветовал Зеленскому «бежать в сторону Запада».