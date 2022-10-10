Узнать больше

Зеленский и Дуда провели срочные консультации после обстрелов Киева и других городов Украины

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели срочные консультации после обстрелов Киева и других городов Украины.
Зеленский и Дуда провели срочные консультации после обстрелов Киева и других городов Украины
  • Legion-Media

Об этом информирует канцелярия президента Польши. 

В сообщении говорится, что Зеленский и Дуда проводят консультации по телефону.

Ранее Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский выступит на срочной встрече G7 «с новым номером».

Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы РФ 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить