Зеленский и Дуда провели срочные консультации после обстрелов Киева и других городов Украины

Украинский президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели срочные консультации после обстрелов Киева и других городов Украины.

Об этом информирует канцелярия президента Польши.

В сообщении говорится, что Зеленский и Дуда проводят консультации по телефону.

Ранее Зеленский заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский выступит на срочной встрече G7 «с новым номером».

Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы РФ 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.