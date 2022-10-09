WT: в конгрессе США предложили вывести американские войска из ОАЭ и Саудовской Аравии
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Washington Times.
Отмечается, что представленный демократами законопроект предусматривает вывод американского контингента вместе с системами ПВО, включая комплексы Patriot и THAAD.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты изучают ряд вариантов ответа, в том числе по отношениям с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.
В Вашингтоне после этого заявили, что американский лидер Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.
По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.