Junge Welt: призыв Зеленского нанести «превентивный удар» разозлил США
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По его словам, в отношениях Украины и США явно есть трещина.
«Даже самый ярый антироссийский фронт на Западе сразу понял: уступить означает активизировать статью V Североатлантического договора, то есть объявить о падении альянса», — говорится в статье.
Ранее Зеленский заявил, что его слова о превентивных ударах по России не так поняли и под ними он подразумевал санкции против Москвы.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского о том, что его не так поняли, назвала политика «шутом гороховым».
Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов отметил, что в выступлении Зеленского речь шла «не о мифических санкциях», а чётко о необходимости превентивных ударов стран НАТО по России.
В Кремле отметили, что слова украинского президента говорят о моральном состоянии, в котором пребывает политик, и подтверждают правоту российского руководства в проведении специальной военной операции.