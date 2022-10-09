Junge Welt: призыв Зеленского нанести «превентивный удар» разозлил США

Призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести «превентивный удар» разозлил власти Соединённых Штатов. Об этом в статье для издания Junge Welt заявил аналитик Арнольд Шёльцель.

По его словам, в отношениях Украины и США явно есть трещина.

«Даже самый ярый антироссийский фронт на Западе сразу понял: уступить означает активизировать статью V Североатлантического договора, то есть объявить о падении альянса», — говорится в статье.

Ранее Зеленский заявил, что его слова о превентивных ударах по России не так поняли и под ними он подразумевал санкции против Москвы.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Зеленского о том, что его не так поняли, назвала политика «шутом гороховым».

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов отметил, что в выступлении Зеленского речь шла «не о мифических санкциях», а чётко о необходимости превентивных ударов стран НАТО по России.

В Кремле отметили, что слова украинского президента говорят о моральном состоянии, в котором пребывает политик, и подтверждают правоту российского руководства в проведении специальной военной операции.