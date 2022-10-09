Das Erste: европейцы на саммите в Праге не смогли найти пути выхода из энергокризиса

В ходе саммита Европейского политического сообщества в Праге политики не смогли найти пути выхода из энергокризиса.

Об этом сообщил телеканал Das Erste.

«По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение», — говорится в материале.

Отмечается, что в ходе саммита «явно не наблюдаются» эффективные способы решения проблем.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее заявил, что предложит лидерам на саммите ЕС в Праге обсудить новый транш военной помощи Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что на международной конференции 25 октября в Берлине будут обсуждаться инструменты долгосрочной поддержки Украины. При этом речь не будет идти о новых гарантиях Киеву.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.