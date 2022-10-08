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Правозащитник Барака объяснил решение Эр-Рияда не обслуживать интересы Вашингтона по нефти

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Американский правозащитник Аджаму Барака прокомментировал раздражение американских властей решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. По его мнению, Эр-Рияд понимает, что США следом за Россией могут начать играть против Саудовской Аравии.
Правозащитник Барака объяснил решение Эр-Рияда не обслуживать интересы Вашингтона по нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

По словам правозащитника, психология «сторонников белого превосходства» не может понять, почему саудовцы «не прислуживают белым» и не дают G7 возможности действовать как картель, манипулирующий рынком нефти, чтобы атаковать Россию.

«В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают, что сегодня — Россия, а завтра — они», — написал Барака в Twitter.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что Джо Байден разочарован решением ОПЕК+. Он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов добычи нефти в Соединённых Штатах.

По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии.

Вместе с этим глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что решение королевства о сокращении нефтедобычи принято не во вред Соединённым Штатам.

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