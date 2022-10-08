Узнать больше

Глава МИД Саудовской Аравии: решение о сокращении нефтедобычи принято не во вред США

Короткая ссылка
Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в интервью Fox News, что решение королевства о сокращении нефтедобычи принято не во вред Соединённым Штатам.

«У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями», — объяснил дипломат высокие цены на бензин в США.

Он подчеркнул, что решение о сокращении добычи нефти не было нацелено на то, чтобы навредить Вашингтону.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить