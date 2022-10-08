Глава МИД Саудовской Аравии: решение о сокращении нефтедобычи принято не во вред США
«У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями», — объяснил дипломат высокие цены на бензин в США.
Он подчеркнул, что решение о сокращении добычи нефти не было нацелено на то, чтобы навредить Вашингтону.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.
По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.