Глава МИД Саудовской Аравии: решение о сокращении нефтедобычи принято не во вред США

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в интервью Fox News, что решение королевства о сокращении нефтедобычи принято не во вред Соединённым Штатам.

«У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями», — объяснил дипломат высокие цены на бензин в США.

Он подчеркнул, что решение о сокращении добычи нефти не было нацелено на то, чтобы навредить Вашингтону.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.

По мнению обозревателя Bloomberg Бобби Гоша, Байден должен нанести болезненный удар по Саудовской Аравии за совместное с ОПЕК+ и Россией соглашение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.