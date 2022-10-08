Бывший посол Украины в Берлине Мельник сожалеет о скандальных высказываниях
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«Я сожалею о многом из того, что написал, но, в отличие от других, я не удаляю свои твиты», — сказал он.
Мельник признал, что скандальные высказывания почти всегда делались на эмоциях.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.
Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу и Робин Гудом.
После заявления Мельника о Бандере посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал украинского посла в ФРГ «полезным идиотом Кремля».