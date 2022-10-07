Жан-Пьер: у США нет разведданных о планах России по ядерному оружию

У США нет разведданных, которые бы указывали на намерение России применить ядерное оружие, страна не усматривает признаков подготовки Москвы к использованию таких боезарядов, но призывает к деэскалации, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Журналисты спросили у неё, почему президент Джо Байден заговорил о риске «ядерного армагеддона», говоря о нынешней напряжённости.

«Мы не видим никаких оснований корректировать своё собственное размещение ядерных сил. Тем не менее Путин может обеспечить деэскалацию этого в любой момент. Нет оснований производить эскалацию», — цитирует Жан-Пьер ТАСС.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран «ядерной пятёрки» о недопустимости развязывания ядерной войны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.