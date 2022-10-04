Россия поддержала заявление о недопустимости развязывания ядерной войны

Россия привержена заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны, заявил директор ДНКВ МИД РФ Владимир Ермаков Первому комитету ГА ООН.

Сообщение, адресованное Первому комитету ГА ООН, зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятёрки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере», — цитирует его РИА Новости.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.