Россия поддержала заявление о недопустимости развязывания ядерной войны
- РИА Новости
Сообщение, адресованное Первому комитету ГА ООН, зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.
«Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятёрки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере», — цитирует его РИА Новости.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.