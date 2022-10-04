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Россия поддержала заявление о недопустимости развязывания ядерной войны

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Россия привержена заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны, заявил директор ДНКВ МИД РФ Владимир Ермаков Первому комитету ГА ООН.
Россия поддержала заявление о недопустимости развязывания ядерной войны
  • РИА Новости

Сообщение, адресованное Первому комитету ГА ООН, зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.

«Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятёрки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере», — цитирует его РИА Новости.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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