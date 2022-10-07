Байден заявил, что миру впервые со времён Карибского кризиса грозит «ядерный Армагеддон»
«Мы не сталкивались с перспективой (ядерного) Армагеддона со времён Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году», — приводит его слова РИА Новости.
Байден отметил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие».
Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.