Байден заявил, что миру впервые со времён Карибского кризиса грозит «ядерный Армагеддон»

Президент США Джо Байден заявил, что впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.

«Мы не сталкивались с перспективой (ядерного) Армагеддона со времён Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году», — приводит его слова РИА Новости.

Байден отметил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда угрожает применить ядерное оружие».

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил о приверженности России заявлению лидеров стран ядерной пятёрки о недопустимости развязывания ядерной войны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.