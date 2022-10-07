Узнать больше

Посольство ожидает реакции премьера Канады Трюдо на призыв Зеленского об ударах по России

Короткая ссылка
Посольство России в Оттаве заявило, что ожидает реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо на обращение украинского президента Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России.

Об этом сообщается в сообщении ведомства в Twitter.

«Зеленский только что потребовал от НАТО нанесения превентивных (ядерных) ударов по России. Посольство включает таймер️ и ждёт, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего любимца», — сообщили в посольстве.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова Зеленского.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США и Британия, которые де-факто руководят деятельностью Киева, должны нести ответственность за заявления украинского президента.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что США не усмотрели признаков того, что в Москве приняли решение применить ядерное оружие.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить