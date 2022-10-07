Посольство ожидает реакции премьера Канады Трюдо на призыв Зеленского об ударах по России

Посольство России в Оттаве заявило, что ожидает реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо на обращение украинского президента Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России.

Об этом сообщается в сообщении ведомства в Twitter.

«Зеленский только что потребовал от НАТО нанесения превентивных (ядерных) ударов по России. Посольство включает таймер️ и ждёт, как, когда и если кабинет Трюдо отреагирует на заявление своего любимца», — сообщили в посольстве.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова Зеленского.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США и Британия, которые де-факто руководят деятельностью Киева, должны нести ответственность за заявления украинского президента.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что США не усмотрели признаков того, что в Москве приняли решение применить ядерное оружие.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия может применить ядерное вооружение только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.