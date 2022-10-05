Эксперты заявили о риске ЕС потратить €1,6 трлн в результате энергокризиса

В 2023 году европейским странам придётся выделить из бюджета до €1,6 трлн для смягчения последствий энергокризиса, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнёры».

Отмечается, что общий объём трат стран Евросоюза на смягчение энергокризиса, вероятно, составит €1 - €1,6 трлн.

«Ожидается, что в 2023 году правительства европейских стран также продолжат политику ручного управления экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП от 6,5 до 11,5%», — цитирует ТАСС исследование.

Также сообщается, что кризис может вызвать увеличение количества банкротств и эффект домино в финансовом секторе.

Газета Financial Times ранее писала, что производители сланцевой нефти и газа в США предупредили Европу, что не смогут нарастить добычу энергоресурсов и увеличить поставки в Евросоюз.

Вместе с этим Норвегия отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа Евросоюзу по фиксированной цене для снижения расходов потребителей в европейских странах.

Эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.