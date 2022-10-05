военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперты заявили о риске ЕС потратить €1,6 трлн в результате энергокризиса

Короткая ссылка
В 2023 году европейским странам придётся выделить из бюджета до €1,6 трлн для смягчения последствий энергокризиса, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнёры».

Отмечается, что общий объём трат стран Евросоюза на смягчение энергокризиса, вероятно, составит €1 - €1,6 трлн.

«Ожидается, что в 2023 году правительства европейских стран также продолжат политику ручного управления экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП от 6,5 до 11,5%», — цитирует ТАСС исследование.

Также сообщается, что кризис может вызвать увеличение количества банкротств и эффект домино в финансовом секторе.

Газета Financial Times ранее писала, что производители сланцевой нефти и газа в США предупредили Европу, что не смогут нарастить добычу энергоресурсов и увеличить поставки в Евросоюз.

Вместе с этим Норвегия отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа Евросоюзу по фиксированной цене для снижения расходов потребителей в европейских странах.

Эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить