Политолог Ахмад Ясин высказался о невозможности замены российского газа в странах Европы

Эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.

«Все заявления, что мы слышим из Европы [о замене газа из России], отражают ту сложную ситуацию, в которой запутались и бьются европейцы», — сказал он.

Он также отметил, что Норвегия достигла предельного объёма добычи природного газа и ещё увеличить его невозможно.

«Катар связан долгосрочными контрактами с государствами Юго-Восточной Азии, а это значит, что приоритетное направление для газа из Катара — восток, на европейские рынки его не переориентировать», — заявил Ясин, добавив, что подобная ситуация также наблюдается с Алжиром.

Кроме того, он рассказал о появившихся сообщениях касательно того, что администрация американского президента Джо Байдена пытается увеличить экспорт СПГ на европейские рынки.

«Но его объёмы уже достигли потолка — 15 млрд куб. м. Однако этого совершенно недостаточно для удовлетворения потребностей Старого Света, которые приближаются к 200 млрд куб. м», — добавил политолог.

Ранее в ЕК пожаловались на «попытки России разделить ЕС» с помощью оплаты газа рублями.