Норвегия отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа ЕС по фиксированной цене

Норвегия отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа Евросоюзу по фиксированной цене для снижения расходов потребителей в европейских странах.

Об этом сообщила газета E24 со ссылкой на норвежского министра нефти и энергетики Терье Аасланда.

Аасланд заявил, что не планирует проводить политику, при которой нефтегазовые компании обяжут заключать контракты по фиксированной цене ниже рыночной.

По его словам, Норвегии необходимо сосредоточиться на поставках как можно большего количества газа для удовлетворения растущего спроса, а также быть надёжным поставщиком.

Ранее эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.