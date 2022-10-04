Глава Saudi Aramco усомнился в способности поставщиков удовлетворить спрос ЕС в энергетике

Поставщики не в состоянии удовлетворить спрос Евросоюза на энергоресурсы из-за отсутствия свободных мощностей, тогда как объединение лишь сокращает поставки из России, сообщил гендиректор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Насер во время форума Energy Intelligence в Лондоне.

Об этом сообщает The National News.

«Проблема для Европы — это газ и энергия, потому что свободных мощностей нет. По мере того как вы сокращаете поставки из России, никто на самом деле не активизируется и не удовлетворит дополнительный спрос», — сказал Насер.

Газета Financial Times ранее писала, что производители сланцевой нефти и газа в США предупредили Европу, что не смогут нарастить добычу энергоресурсов и увеличить поставки в Евросоюз.

Вместе с этим Норвегия отказалась заключать долгосрочные контракты на поставку газа Евросоюзу по фиксированной цене для снижения расходов потребителей в европейских странах.

Эксперт в области политической экономики Ахмад Ясин в беседе с RT рассказал, что европейским странам нечем заменить российский газ.