В США заявили, что не видят оснований для корректировки расстановки ядерных сил

США не видят оснований для корректировки расстановки своих ядерных сил, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не видим никаких оснований корректировать расстановку своих ядерных сил. Мы также не видим признаков того, что Россия готовится к... применению ядерных вооружений», — цитирует её ТАСС.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что американские власти не видят оснований считать, что Россия может применить ядерное оружие на данном этапе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс также не наблюдает никаких изменений в ядерном потенциале России.

В МИД России отмечали, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.

Вместе с этим глава государства в своём выступлении 21 сентября заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.