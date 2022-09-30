Генсек НАТО заявил, что в альянсе не видят изменений в ядерном потенциале России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно следит за действиями России в отношении её ядерного потенциала.

«Мы внимательно отслеживаем действия России и не наблюдаем никаких изменений в ядерном потенциале России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что никаких изменений доктринальных подходов к тематике ядерного оружия не произошло. Он отметил, что российская сторона неоднократно отмечала это и публично, и в контактах с США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах.