Генсек НАТО заявил, что в альянсе не видят изменений в ядерном потенциале России
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«Мы внимательно отслеживаем действия России и не наблюдаем никаких изменений в ядерном потенциале России», — цитирует его РИА Новости.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что никаких изменений доктринальных подходов к тематике ядерного оружия не произошло. Он отметил, что российская сторона неоднократно отмечала это и публично, и в контактах с США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах.