Глава Пентагона не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия
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«На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что (президент России Владимир Путин. — RT) принял такое решение», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
По словам Остина, Вашингтон уведомил Москву о своей озабоченности касательно применения ядерного оружия.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс не наблюдает никаких изменений в ядерном потенциале России.
Как отметил президент России Владимир Путин, Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.
В МИД России отмечали, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.
Вместе с этим глава государства в своём выступлении 21 сентября заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала относиться к словам Путина серьёзно и не отмахиваться от них.