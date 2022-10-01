Глава Пентагона не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские власти не видят оснований считать, что Россия может применить ядерное оружие на данном этапе.

«На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что (президент России Владимир Путин. — RT) принял такое решение», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

По словам Остина, Вашингтон уведомил Москву о своей озабоченности касательно применения ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс не наблюдает никаких изменений в ядерном потенциале России.

Как отметил президент России Владимир Путин, Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.

В МИД России отмечали, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.

Вместе с этим глава государства в своём выступлении 21 сентября заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала относиться к словам Путина серьёзно и не отмахиваться от них.