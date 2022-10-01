GT: зависящая от Вашингтона Европа стала «куском мяса на разделочной доске США»
- Gettyimages.ru
«Это абсолютная трагедия для Европы, что её зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Россией», — говорится в материале.
По мнению автора статьи, отсутствие независимости в политическом курсе европейских стран может обернуться дисбалансом геополитической ситуации, а также препятствовать нормализации украинского кризиса.
Отмечается, что европейские страны забыли о собственных экономических интересах в попытках бороться с «российской угрозой» под давлением Вашингтона.
«Когда усугубился конфликт на Украине, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту — Европа является очередным куском мяса на разделочной доске США», — заключил автор статьи.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают самоубийство, вводя антироссийские санкции.
Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США рассматривают нынешнюю ситуацию в Европе как возможность раз и навсегда покончить с её зависимостью от энергоресурсов России.
Представитель МИД России Мария Захарова отметила: США давно преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе и провести множество разделительных линий на континенте, что позволит им войти на европейский рынок и начать поставлять свои ресурсы.