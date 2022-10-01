Абсолютная зависимость европейских стран от Соединённых Штатов по вопросу проводимой политики в отношении России может стать причиной настоящей катастрофы не только для Европы, но и для всего мирового сообщества. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«Это абсолютная трагедия для Европы, что её зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Россией», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, отсутствие независимости в политическом курсе европейских стран может обернуться дисбалансом геополитической ситуации, а также препятствовать нормализации украинского кризиса.

Отмечается, что европейские страны забыли о собственных экономических интересах в попытках бороться с «российской угрозой» под давлением Вашингтона.

«Когда усугубился конфликт на Украине, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту — Европа является очередным куском мяса на разделочной доске США», — заключил автор статьи.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают самоубийство, вводя антироссийские санкции.

Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США рассматривают нынешнюю ситуацию в Европе как возможность раз и навсегда покончить с её зависимостью от энергоресурсов России.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила: США давно преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе и провести множество разделительных линий на континенте, что позволит им войти на европейский рынок и начать поставлять свои ресурсы.