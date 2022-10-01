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GT: зависящая от Вашингтона Европа стала «куском мяса на разделочной доске США»

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Абсолютная зависимость европейских стран от Соединённых Штатов по вопросу проводимой политики в отношении России может стать причиной настоящей катастрофы не только для Европы, но и для всего мирового сообщества. Об этом пишет китайское издание Global Times.
GT: зависящая от Вашингтона Европа стала «куском мяса на разделочной доске США»
  • Gettyimages.ru

«Это абсолютная трагедия для Европы, что её зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Россией», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, отсутствие независимости в политическом курсе европейских стран может обернуться дисбалансом геополитической ситуации, а также препятствовать нормализации украинского кризиса.

Отмечается, что европейские страны забыли о собственных экономических интересах в попытках бороться с «российской угрозой» под давлением Вашингтона.

«Когда усугубился конфликт на Украине, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту — Европа является очередным куском мяса на разделочной доске США», — заключил автор статьи.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают самоубийство, вводя антироссийские санкции.

Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США рассматривают нынешнюю ситуацию в Европе как возможность раз и навсегда покончить с её зависимостью от энергоресурсов России.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила: США давно преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе и провести множество разделительных линий на континенте, что позволит им войти на европейский рынок и начать поставлять свои ресурсы.

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