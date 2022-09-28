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Президент Венесуэлы Мадуро: ЕС и США совершают самоубийство, вводя санкции против России

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают самоубийство, вводя антироссийские санкции.

«Европа и США выбрали экономическое самоубийство, пытаясь убить Россию, они объявили экономическое и социальное самоубийство — своего общества, своей экономики», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Мадуро, все усилия западных стран, направленные на ослабление России, можно связать с их «одержимостью русофобией».

Венесуэльский лидер отметил, что США и ЕС выбирают энергетический и экономический кризис, а не диалог с Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.

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