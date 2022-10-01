Китайский дипломат не исключил причастности США к взрывам на «Северных потоках»

Китайский дипломат в Ливане Цао И, комментируя реакцию Запада на взрывы на «Северных потоках», не исключил причастности США к диверсиями.

Он опубликовал картинку, на которой толпа отвечала на вопросы.

«Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы понятия не имеем!» — говорится в надписи на фото.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».

Оператор трубопровода «Северный поток» допустил, что утечки газа после ЧП будут продолжаться до 2 октября.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.