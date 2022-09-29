Ростуризм: решения проблемы использования карт МИР в Турции прорабатываются
- РИА Новости
Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Зарубежные партнёры самостоятельно принимают решение: принимать или нет карты МИР в своей инфраструктуре. Возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются», — написала она в Telegram.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.
Министерство казначейства и финансов Турции ситуацию никак официально не подтвердило.
Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.
Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.