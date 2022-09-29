Ростуризм: решения проблемы использования карт МИР в Турции прорабатываются

Возможные пути решения проблемы использования карт российской платёжной системы МИР в Турции прорабатываются.

Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Зарубежные партнёры самостоятельно принимают решение: принимать или нет карты МИР в своей инфраструктуре. Возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются», — написала она в Telegram.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.

Министерство казначейства и финансов Турции ситуацию никак официально не подтвердило.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.

Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.