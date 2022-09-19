Турецкий İş Bankası остановил использование платёжной системы МИР из-за угрозы санкций
- РИА Новости
Об этом сообщает Reuters.
«Турецкий кредитный İş Bankası заявил в понедельник, что приостановил использование российской платёжной системы МИР», — говорится в сообщении агентства.
Вместе с этим ТАСС пишет, что банкоматы турецкого банка в Анкаре перестали выдавать лиры с карт российской платёжной системы.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.