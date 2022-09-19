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Турецкий İş Bankası остановил использование платёжной системы МИР из-за угрозы санкций

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Турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.
Турецкий İş Bankası остановил использование платёжной системы МИР из-за угрозы санкций
  • РИА Новости

Об этом сообщает Reuters.

«Турецкий кредитный İş Bankası заявил в понедельник, что приостановил использование российской платёжной системы МИР», — говорится в сообщении агентства.

Вместе с этим ТАСС пишет, что банкоматы турецкого банка в Анкаре перестали выдавать лиры с карт российской платёжной системы.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.

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