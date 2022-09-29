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В Турции прошёл митинг против отказа турецких банков работать с картами МИР

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В городе Анталья в Турции прошёл митинг против отказа турецких банков работать с картами российской платёжной системы МИР.
В Турции прошёл митинг против отказа турецких банков работать с картами МИР
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета Aydınlık.

Акцию протеста устроила партия «Родина».

«Выход из платёжной системы МИР создаст преграду для работы туристической индустрии Турции и торговцев в Анталье», — заявил заместитель председателя «Родины» Сердар Ускюплю.

Ранее турецкие организации Vakıfbank и Halkbank заявили об отсутствии уведомлений об остановке работы с МИР.

Кроме того, 15 сентября стало известно, что США и ЕС планируют усилить давление на банки Турции за подключение к системе МИР.

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