В Турции прошёл митинг против отказа турецких банков работать с картами МИР

В городе Анталья в Турции прошёл митинг против отказа турецких банков работать с картами российской платёжной системы МИР.

Об этом сообщает газета Aydınlık.

Акцию протеста устроила партия «Родина».

«Выход из платёжной системы МИР создаст преграду для работы туристической индустрии Турции и торговцев в Анталье», — заявил заместитель председателя «Родины» Сердар Ускюплю.

Ранее турецкие организации Vakıfbank и Halkbank заявили об отсутствии уведомлений об остановке работы с МИР.

Кроме того, 15 сентября стало известно, что США и ЕС планируют усилить давление на банки Турции за подключение к системе МИР.