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Турецкие Vakıfbank и Halkbank заявили об отсутствии уведомлений об остановке работы с МИР

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Турецкие организации Vakıfbank и Halkbank заявили, что не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платёжной системой МИР.
Турецкие Vakıfbank и Halkbank заявили об отсутствии уведомлений об остановке работы с МИР
  • РИА Новости

«На данный момент никаких уведомлений мы не получали», — цитирует представителя Vakıfbank РИА Новости.

Отмечается, что банк Halkbank также не получал уведомлений.

Кроме того, возможность проведения финансовых операций в банкоматах банков по-прежнему сохраняется.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что три турецких госбанка решили прекратить использование платёжной системы МИР.

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