Турецкие Vakıfbank и Halkbank заявили об отсутствии уведомлений об остановке работы с МИР
- РИА Новости
«На данный момент никаких уведомлений мы не получали», — цитирует представителя Vakıfbank РИА Новости.
Отмечается, что банк Halkbank также не получал уведомлений.
Кроме того, возможность проведения финансовых операций в банкоматах банков по-прежнему сохраняется.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что три турецких госбанка решили прекратить использование платёжной системы МИР.