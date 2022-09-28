Турецкие Vakıfbank и Halkbank заявили об отсутствии уведомлений об остановке работы с МИР

Турецкие организации Vakıfbank и Halkbank заявили, что не получали уведомлений от властей о приостановке работы с российской платёжной системой МИР.

РИА Новости