Bloomberg: три турецких госбанка решили прекратить использование платёжной системы МИР

В Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Министерство казначейства и финансов Турции ситуацию никак официально не подтвердило.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.

Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать совместно с Москвой альтернативу российской платёжной системе МИР.