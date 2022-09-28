Bloomberg: три турецких госбанка решили прекратить использование платёжной системы МИР
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Министерство казначейства и финансов Турции ситуацию никак официально не подтвердило.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.
Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать совместно с Москвой альтернативу российской платёжной системе МИР.