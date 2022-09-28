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Генсек НАТО обсудил с главой Минобороны Дании аварии на «Северном потоке»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром обороны Дании Мортеном Бёдсковым инциденты на «Северных потоках», а также защиту критической инфраструктуры стран альянса.
Генсек НАТО обсудил с главой Минобороны Дании аварии на «Северном потоке»
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Обсудили саботаж на газопроводе «Северный поток» с министром обороны нашего уважаемого союзника — Дании — Мортеном Бёдсковым. Рассмотрели вопросы защиты критической инфраструктуры в странах НАТО», — написал он в Twitter.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» неслучайны, есть подозрение о преднамеренности действий.

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.

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