Генсек НАТО обсудил с главой Минобороны Дании аварии на «Северном потоке»
- AP
- © Olivier Matthys
«Обсудили саботаж на газопроводе «Северный поток» с министром обороны нашего уважаемого союзника — Дании — Мортеном Бёдсковым. Рассмотрели вопросы защиты критической инфраструктуры в странах НАТО», — написал он в Twitter.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» неслучайны, есть подозрение о преднамеренности действий.
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.