Генсек НАТО обсудил с главой Минобороны Дании аварии на «Северном потоке»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром обороны Дании Мортеном Бёдсковым инциденты на «Северных потоках», а также защиту критической инфраструктуры стран альянса.

«Обсудили саботаж на газопроводе «Северный поток» с министром обороны нашего уважаемого союзника — Дании — Мортеном Бёдсковым. Рассмотрели вопросы защиты критической инфраструктуры в странах НАТО», — написал он в Twitter.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» неслучайны, есть подозрение о преднамеренности действий.

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.