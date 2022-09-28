Боррель: данные указывают, что инциденты на «Северных потоках» были преднамеренны
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости.
«ЕС глубоко обеспокоен повреждением «Северных потоков»… Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты неслучайны и затрагивают всех нас», — заявил Боррель.
Он также отметил, что «вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий».
Ранее в посольстве России в Дании заявили, что рассчитывают на тщательное расследование ЧП с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».