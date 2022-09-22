Лавров и глава МИД Египта обсудили продуктовую сделку

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки.

«Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности в контексте реализации достигнутых в июле в Стамбуле договорённостей по вывозу зерна из украинских портов и беспрепятственному доступу российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», — говорится в сообщении МИД России.

Также стороны обсудили перспективы расширения делового партнёрства.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.