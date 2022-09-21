Гутерреш обсудил с Эрдоганом экспорт украинского зерна и российских удобрений

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом экспорт украинского зерна и российских удобрений.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации на Украине, зерновой сделке, а также «доступу российского зерна и удобрений на международные рынки».

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.