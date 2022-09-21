Депутат бундестага Вагенкнехт назвала «безумными» тех, кто поддерживает поставки оружия Киеву
- AFP
- © Sergei SUPINSKY
«Федеральное правительство должно выйти из спирали эскалации и поддержать переговоры (между Россией и Украиной. — RT)», — приводит ее слова РИА Новости.
По мнению немецкого депутата, выступающие за продолжение поставок вооружения ставят под угрозу выживание всего человечества.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о недопустимости поставок на Украину оружия, которое в дальнейшем используется для обстрелов регионов Донбасса и Запорожской АЭС.