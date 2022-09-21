Депутат бундестага Вагенкнехт назвала «безумными» тех, кто поддерживает поставки оружия Киеву

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт в своих соцсетях назвала «безумными» тех, кто поддерживает поставки вооружения Украине.

«Федеральное правительство должно выйти из спирали эскалации и поддержать переговоры (между Россией и Украиной. — RT)», — приводит ее слова РИА Новости.

По мнению немецкого депутата, выступающие за продолжение поставок вооружения ставят под угрозу выживание всего человечества.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о недопустимости поставок на Украину оружия, которое в дальнейшем используется для обстрелов регионов Донбасса и Запорожской АЭС.