Грушко заявил послу Франции Леви о недопустимости поставок оружия Украине

На встрече с послом Франции в России Пьером Леви замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о недопустимости поставок оружия на Украину, которое в дальнейшем используется для обстрелов регионов Донбасса и Запорожской АЭС.

«Акцентировано внимание на неприемлемости дальнейшего накачивания Украины западными, в том числе и французскими, вооружениями, которые киевский режим использует для обстрела гражданских и инфраструктурных объектов, включая Запорожскую АЭС», — говорится в заявлении МИД России.

Дипломаты также обсудили ход выполнения зерновой сделки и проблематику обеспечения продовольственной безопасности.

Грушко отметил необходимость снять санкции с российских производителей зерна и удобрений и устранить препятствия, мешающие насытить рынки развивающихся стран.

В ДНР ранее отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как сообщили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

Французский президент Эммануэль Макрон при этом заявлял, что Франция не желает новой мировой войны и стремится остановить конфликт на Украине.