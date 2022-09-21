Шольц призвал предоставить Германии место постоянного члена Совета Безопасности ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости предоставить Германии место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

«Германия готова взять на себя большую ответственность — сначала как один из десяти меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем», — приводит ТАСС слова Шольца в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Он призвал лидеров других государств поддержать кандидатуру Германии.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН поднимут тему реформы Совета Безопасности.

Российский лидер Владимир Путин также призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.