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«Известия»: ряд банков в Казахстане и Вьетнаме приостановили приём карт МИР

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Ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, в частности, карты МИР больше не принимают во вьетнамском BIDV.

Как сообщил сотрудник банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платёжной системы МИР в этом списке нет.

Также в Народном банке Казахстана (Халык Банк) перестали принимать карты МИР. Отмечается, что карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.

Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

Посольство России в Турции рекомендовало российским туристам иметь при себе в путешествии наличную валюту для повседневных трат.

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