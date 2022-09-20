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Посольство в Турции рекомендовало россиянам брать в путешествие наличную валюту

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Посольство России в Турции рекомендовало российским туристам иметь при себе в путешествии наличную валюту для повседневных трат.
Посольство в Турции рекомендовало россиянам брать в путешествие наличную валюту
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат», — говорится в сообщении в Telegram.

Также в ведомстве рекомендовали россиянам продолжать пользоваться картами МИР через терминалы тех турецких банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платёжной системой.

«К сожалению, устанавливать это придётся опытным путём», — пояснили в посольстве.

Ранее стало известно, что турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы МИР из-за угрозы введения санкций.

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