Посольство в Турции рекомендовало россиянам брать в путешествие наличную валюту

Посольство России в Турции рекомендовало российским туристам иметь при себе в путешествии наличную валюту для повседневных трат.

«Советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат», — говорится в сообщении в Telegram.

Также в ведомстве рекомендовали россиянам продолжать пользоваться картами МИР через терминалы тех турецких банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платёжной системой.

«К сожалению, устанавливать это придётся опытным путём», — пояснили в посольстве.

Ранее стало известно, что турецкий банк İş Bankası приостановил использование российской платёжной системы МИР из-за угрозы введения санкций.