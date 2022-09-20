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В Минфине США намерены продолжить работу с Турцией по поводу российских карт МИР

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Вашингтон обеспокоен возможностью обхода антироссийских санкций с помощью платёжной системы МИР и продолжит работу с Турцией по этому вопросу, заявила помощница главы Минфина США Элизабет Розенберг.
В Минфине США намерены продолжить работу с Турцией по поводу российских карт МИР
  • РИА Новости

«Мы продолжим взаимодействовать с Турцией, фокусируясь на этой уязвимости... Это та юрисдикция, на которой мы сосредоточены. Наш замминистра предпринял конкретные значительные усилия в этом отношении», — цитирует её РИА Новости.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.

Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

Посольство России в Турции рекомендовало российским туристам иметь при себе в путешествии наличную валюту для повседневных трат.

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