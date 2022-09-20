Путин: Запад проигнорировал готовность России бесплатно поставить удобрения бедным странам

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не получила никакого ответа на предложение бесплатно поставить удобрения нуждающимся странам.

«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно — хочу это подчеркнуть — бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. (тонн. — RT) российских удобрений до сих пор остаётся без ответа», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин сообщил, что проинформировал Генсека ООН Антониу Гутерреша, что российская сторона готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.

Гутерреш заявил, что в ходе недели высокого уровня ГА ООН обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым продуктовую сделку и экспорт российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.