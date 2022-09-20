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Путин: Запад проигнорировал готовность России бесплатно поставить удобрения бедным странам

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не получила никакого ответа на предложение бесплатно поставить удобрения нуждающимся странам.

«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно — хочу это подчеркнуть — бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. (тонн. — RT) российских удобрений до сих пор остаётся без ответа», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин сообщил, что проинформировал Генсека ООН Антониу Гутерреша, что российская сторона готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.

Гутерреш заявил, что в ходе недели высокого уровня ГА ООН обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым продуктовую сделку и экспорт российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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