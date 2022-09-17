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Гутерреш анонсировал переговоры с Лавровым по экспорту удобрений и продовольствия

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Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что обсудит на следующей неделе с главой МИД России Сергеем Лавровым продуктовую сделку и экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Гутерреш анонсировал переговоры с Лавровым по экспорту удобрений и продовольствия
  • AP

«Думаю, что мы обсудим... вопросы относительно «зерновой сделки», экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Гуттереша, в ООН усердно работают над устранением всех препятствий, мешающих экспорту указанных товаров.

Также планируется обсудить «аспекты, относящиеся к украинскому конфликту», климат и вопросы международной повестки.

13 сентября стало известно, что Сергею Лаврову и ряду сопровождающих его лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН.

Глава МИД России и проведёт около 20 двусторонних встреч на полях ГА ООН.

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