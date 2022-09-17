Гутерреш анонсировал переговоры с Лавровым по экспорту удобрений и продовольствия
- AP
«Думаю, что мы обсудим... вопросы относительно «зерновой сделки», экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире», — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Гуттереша, в ООН усердно работают над устранением всех препятствий, мешающих экспорту указанных товаров.
Также планируется обсудить «аспекты, относящиеся к украинскому конфликту», климат и вопросы международной повестки.
13 сентября стало известно, что Сергею Лаврову и ряду сопровождающих его лиц выдали визы для участия в Генассамблее ООН.
Глава МИД России и проведёт около 20 двусторонних встреч на полях ГА ООН.