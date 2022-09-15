Лавров проведёт около 20 встреч на полях заседания Генассамблеи ООН
- РИА Новости
«В ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой Генассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий», — сказала она.
Захарова отметила, что сейчас прорабатывается график встреч министра. На данный момент ожидается, что Лавров проведёт около 20 переговоров на полях Генассамблеи.
Ранее дипломат в эфире «Соловьёв LIVE» сообщила о получении американской визы для участия в Генассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.